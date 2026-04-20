بین الاقوامی نیویگیشن کے تحفظ سے متعلق یو اے ای کی تجویز آئی پی یو جنرل اسمبلی میں منظور

استنبول، 20 اپریل 2026 (وام)--بین الپارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کردہ تجویز منظور کر لی، جس میں تنازعات کے دوران بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ اور عالمی اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے میں پارلیمانوں کے کردار پر قرارداد جاری کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
استنبول میں منعقدہ آئی پی یو کی 152ویں جنرل اسمبلی کے دوران وفاقی قومی کونسل کے وفد کی جانب سے پیش کی گئی اس تجویز میں بحری سلامتی کے فروغ اور اہم تنصیبات کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی قومی کونسل کے رکن ڈاکٹر مروان عبید المحیری کو مجوزہ قرارداد کا رپورٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی گئی، جسے 154ویں جنرل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
اس موقع پر ڈاکٹر مروان المحیری نے کہا کہ یہ تجویز اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ جدید تنازعات اب محدود جغرافیائی حدود تک نہیں رہے بلکہ بحری راستوں، سپلائی چینز، توانائی کی تنصیبات اور بنیادی خدمات تک پھیل چکے ہیں، جو براہ راست عالمی امن و سلامتی کو متاثر کرتے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس تجویز میں بین الاقوامی نیویگیشن کے تحفظ، اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت اور تنازعات کے باعث پیدا ہونے والے وسیع اقتصادی و انسانی اثرات کو کم کرنے جیسے اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب بحری راستے متاثر ہوتے ہیں یا بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اثرات کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ عالمی معیشت، تجارتی بہاؤ، توانائی کے تحفظ اور انسانی امداد کی ترسیل تک پھیل جاتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ موضوع پارلیمانوں کے لیے ایک مؤثر موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ عالمی استحکام کے تحفظ، اقتصادی مفادات کے دفاع اور جدید تنازعات سے وابستہ بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنائیں۔