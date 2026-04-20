یو اے ای میں حفاظتی اقدامات کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے، طلبہ کی روایتی کلاسوں میں واپسی شروع

ابوظہبی، 20 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات بھر میں اسکولوں نے پیر کے روز طلبہ کا استقبال کیا، جہاں جامع تیاری اور حفاظتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد روایتی تدریس کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔
وزارتِ تعلیم نے حالیہ دنوں میں تدریسی اور انتظامی عملے کے لیے خصوصی تربیت مکمل کی تاکہ طلبہ کی محفوظ اور منظم واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسکول ٹرانسپورٹ سمیت تمام انتظامی امور کو اعلیٰ حفاظتی معیار کے تحت ترتیب دیا گیا، تاکہ معمول کی تعلیمی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے بحال ہو سکیں۔
اسکولوں کے دوبارہ کھلنے سے قبل عمارتوں کا تفصیلی حفاظتی جائزہ لیا گیا تاکہ ان کی مکمل فعالیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت کی جانب سے طلبہ اور عملے میں آگاہی بڑھانے کے لیے سیکیورٹی اور حفاظتی رہنما اصول بھی جاری کیے گئے، جبکہ پیشہ ورانہ اور نفسیاتی تیاری پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تاکہ مختلف حالات سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
اسکول انتظامیہ کے مطابق ابتدائی ہفتے کو لچکدار انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ طلبہ کی مرحلہ وار واپسی کو آسان بنایا جا سکے اور وہ خود کو پُراعتماد اور مطمئن محسوس کریں۔
تعلیمی حکام نے اس بات پر زور دیا کہ والدین تعلیمی عمل کی کامیابی میں اہم شراکت دار ہیں، اسی لیے اس مرحلے میں ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جا رہا ہے۔
روایتی تدریس کی بحالی یو اے ای کے تعلیمی نظام کی لچک اور بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کا مظہر ہے، جس کے ذریعے تعلیم کا تسلسل اور تعلیمی ماحول کا استحکام برقرار رکھا جا رہا ہے۔