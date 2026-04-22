عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ، دیگر دھاتیں بھی مہنگی

عالمی دارالحکومتوں، 22 اپریل 2026 (وام)--عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں آج اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں اسپاٹ ٹریڈنگ میں قیمت 0.9 فیصد بڑھ کر 4,755.11 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ روز منگل کو یہ 13 اپریل کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی تھی۔
امریکی سونے کے فیوچر کنٹریکٹس برائے جون ڈلیوری میں بھی 1.1 فیصد اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 4,772.90 ڈالر تک پہنچ گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں چاندی کی قیمت 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 77.84 ڈالر فی اونس ہو گئی، پلاٹینم 1.5 فیصد بڑھ کر 2,067.25 ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ پیلیڈیم کی قیمت میں 1.8 فیصد اضافہ ہو کر 1,560.31 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔