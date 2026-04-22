اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا ایران۔امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا خیرمقدم

نیویارک، 22 اپریل 2026 (وام)--اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے کشیدگی میں کمی اور سفارتی عمل کے لیے اہم موقع قرار دیا ہے۔
سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گوتریس اس پیش رفت کو ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد سازی اور مذاکرات کے لیے سازگار فضا قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔
بیان میں تمام فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ بندی کو متاثر کرنے والے اقدامات سے گریز کریں اور پائیدار اور دیرپا حل کے لیے تعمیری مذاکرات میں حصہ لیں۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ وہ مزید مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ یہ اقدامات تنازع کے جامع اور دیرپا حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔