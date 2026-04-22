صدر شیخ محمد بن زاید اور بلیک راک کے سی ای او لیری فنک کی ملاقات

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے بلیک راک کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر لیری فنک نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران عالمی مالیاتی منڈیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود مواقع پر بھی گفتگو ہوئی، جو سرمایہ کاری کے فروغ اور عالمی معیشت کی بہتری میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔
اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور عالمی سطح پر معاشی پیش رفت میں مثبت کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔
ملاقات میں متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔