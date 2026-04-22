صدر شیخ محمد بن زاید اور مراکش کے شاہ محمد ششم میں ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور مراکش کے شاہ محمد ششم کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے بالخصوص ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر غور کیا، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے خطے کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر باہمی مشاورت اور ہم آہنگی کو جاری رکھنے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
گفتگو میں مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور ان کے علاقائی و عالمی امن و استحکام، بحری سلامتی اور عالمی معیشت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔