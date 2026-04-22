صدر شیخ محمد بن زاید اور ایلون مسک میں ٹیلیفونک گفتگو، جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو امریکی کاروباری شخصیت ایلون مسک کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور خلائی شعبوں میں پیش رفت اور ان کے ذریعے پائیدار ترقی اور معیارِ زندگی میں بہتری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے جدید اور اختراعی حل کو تیزی سے اپنانے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں عالمی شراکت داری کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
اس موقع پر جدید ٹیکنالوجی کی ترقی، عالمی تبدیلیوں سے مؤثر طور پر نمٹنے اور نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے فروغ اور مہارتوں کے تبادلے کی ضرورت پر بھی بات چیت ہوئی۔
ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں متحدہ عرب امارات کے وژن اور اس کی کامیاب عالمی شراکت داریوں کو سراہا، اور ملک کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔