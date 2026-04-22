ایمریٹس عربین ہارس گلوبل کپ کا عالمی دائرہ وسیع، دنیا بھر سے مالکان و بریڈرز کی شرکت

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام) — نائب صدر، نائب وزیرِاعظم، چیئرمین صدارتی دیوان اور امارات عربین ہارس سوسائٹی کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی سرپرستی میں تیسرا ایمریٹس عربین ہارس گلوبل کپ اپنے عالمی دائرہ کار کو مزید وسعت دے رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے نمایاں گھوڑوں کے مالکان اور بریڈرز کی بھرپور شرکت متوقع ہے۔
یہ ایونٹ بین الاقوامی عربین ہارس چیمپئن شپ پروگرام میں اپنی بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ عربی نسل کے گھوڑوں کے فروغ اور ان کے مالکان و بریڈرز کی حمایت میں متحدہ عرب امارات کے قائدانہ کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
یہ سیریز ایمریٹس عربین ہارس سوسائٹی کے نائب چیئرمین اور اعلیٰ تنظیمی کمیٹی کے سربراہ شیخ زاید بن حمد النہیان کی نگرانی میں منعقد کی جا رہی ہے۔
موجودہ ایڈیشن میں مختلف براعظموں میں متعدد مراحل شامل ہیں، جو گزشتہ ایڈیشنز کی کامیابیوں کا تسلسل ہیں، جن میں نمایاں عالمی شرکت دیکھنے میں آئی تھی۔
اس سیریز کا پہلا مرحلہ 30 سے 31 جنوری 2026 کو آسٹریلیا میں منعقد ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ 25 اور 26 اپریل کو بحرین انڈیورنس ولیج میں منعقد ہوگا۔
اس کے بعد مراکش میں 9 اور 10 مئی، امریکہ میں 16 سے 19 ستمبر، چین میں 6 اور 7 اکتوبر، اور اٹلی میں 7 اور 8 نومبر کو مقابلے ہوں گے، جبکہ اس تیسرے ایڈیشن کا اختتام 14 نومبر 2026 کو برازیل میں ہوگا۔
یہ چیمپئن شپ مختلف مراحل پر مشتمل ایک منفرد عالمی سیریز ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں عربی نسل کے گھوڑوں کے مالکان اور بریڈرز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ساتھ ہی عربی گھوڑوں کے ورثے کے تحفظ اور عالمی سطح پر ان کے مقام کو مستحکم کرنے میں یو اے ای کے نمایاں کردار کو اجاگر کرنا ہے۔
مزید برآں، یہ چیمپئن شپ امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت آباؤ اجداد کے منتقل کردہ مستند ورثے کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو قومی شناخت کا اہم حصہ ہے اور اماراتی معاشرے اور عربی گھوڑوں کے درمیان گہرے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔
چیمپئن شپ کے دوسرے ایڈیشن میں 460 کے قریب شرکاء کے زیرِ ملکیت 791 گھوڑوں نے حصہ لیا، جبکہ مجموعی انعامی رقم 39 لاکھ 86 ہزار درہم رہی۔ اس ایڈیشن میں 488 گھوڑوں اور 342 مالکان نے انعامات حاصل کیے۔