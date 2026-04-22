صدر شیخ محمد بن زاید اور کینیا کے صدر کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے کینیا کے صدر ڈاکٹر ولیم ساموئی روٹو نے ملاقات کی، جو سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف ترجیحی شعبوں میں تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا، جن میں سرمایہ کاری، ترقی، قابلِ تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچہ شامل ہیں۔ اس موقع پر یو اے ای۔کینیا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) کے تحت مشترکہ مفادات کے فروغ اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول پر بھی زور دیا گیا۔
دونوں فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سیپا معاہدے کے اہداف کو مؤثر انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے دوطرفہ تعلقات میں جاری مثبت پیش رفت کو مزید مستحکم کیا جائے گا، تاکہ اقتصادی و ترقیاتی تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔
ملاقات کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام، بحری سلامتی اور عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ صدر روٹو نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔