عیدالاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان، شارجہ اسپیس اینڈ آسٹرونومی حب کی فلکیاتی پیش گوئی

شارجہ، 22 اپریل 2026 (وام)--یونیورسٹی آف شارجہ کے شارجہ اسپیس اینڈ آسٹرونومی حب نے ذوالحجہ 1447 ہجری کے چاند کی رویت سے متعلق فلکیاتی حسابات جاری کرتے ہوئے پیش گوئی کی ہے کہ بدھ، 27 مئی 2026 کو عیدالاضحیٰ ہونے کا امکان ہے۔
مرکز کی تکنیکی رپورٹ کے مطابق یومِ عرفہ، جو ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے، منگل 26 مئی 2026 کو متوقع ہے، جبکہ اندازوں کے مطابق پیر 18 مئی 2026 کو ذوالحجہ کا پہلا دن ہوگا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قمری تقارن اتوار 17 مئی 2026 کو یو اے ای کے وقت کے مطابق رات 12 بج کر 17 منٹ پر ہوگا، جو 29 ذوالقعدہ 1447 ہجری کے مطابق ہے۔ اس روز غروبِ آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 18 گھنٹے 39 منٹ ہوگی اور وہ غروب کے بعد 57 منٹ تک افق پر موجود رہے گا، جو صاف آسمان کی صورت میں آنکھ سے دیکھنے کے لیے موزوں مدت سمجھی جاتی ہے۔
شارجہ اسپیس اینڈ آسٹرونومی حب کے ڈائریکٹر پروفیسر حمید ایم کے النعیمی نے بتایا کہ ادارہ اپنی سائنسی معلومات یو اے ای کی فتویٰ کونسل کے ساتھ شیئر کر چکا ہے، تاکہ چاند کی رویت اور شرعی فیصلوں میں سائنسی اور فقہی اصولوں کے امتزاج کو یقینی بنایا جا سکے۔
مرکز نے واضح کیا کہ یہ تمام حسابات صرف سائنسی اور فلکیاتی مقاصد کے لیے ہیں، جبکہ ہجری مہینوں کے آغاز اور مذہبی مواقع کے باضابطہ اعلان کا اختیار متعلقہ سرکاری اور مذہبی اداروں کے پاس ہی ہے۔