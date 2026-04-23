عالمی منڈی: سونے کی قیمتوں میں استحکام، دیگر قیمتی دھاتوں میں معمولی اضافہ

نیویارک، 23 اپریل (وام)--عالمی منڈی میں جمعرات کے روز سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر استحکام دیکھا گیا، جبکہ دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
بین الاقوامی وقت کے مطابق 01:00 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت میں 0.1 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 4,744.31 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا، جبکہ جون کی فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 0.2 فیصد بڑھ کر 4,762.20 ڈالر فی اونس ہو گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 78.06 ڈالر فی اونس ہو گئی، پلاٹینم 0.3 فیصد بڑھ کر 2,080.35 ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ پیلیڈیم کی قیمت میں 0.4 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,553.01 ڈالر فی اونس پر آ گئی۔