یاس پارک پلیس میں 80 فیصد یونٹس کی فروخت، 80 کروڑ درہم سے زائد کا کاروبار

ابوظہبی، 23 اپریل 2026 (وام)--الدار پراپرٹیز نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ یاس آئی لینڈ کے مرکزی علاقے میں واقع اپنے نئے درمیانی بلندی کے رہائشی منصوبے "یاس پارک پلیس" میں جاری کردہ 80 فیصد گھروں کی فروخت مکمل ہو گئی ہے، جس سے 80 کروڑ درہم سے زائد کی فروخت حاصل ہوئی۔
کمپنی کے مطابق اس فروخت میں نمایاں کامیابی ابوظہبی، دبئی، لندن، ہانگ کانگ اور شنگھائی میں منعقد کیے گئے صارفین کے خصوصی پروگرامز کے باعث ممکن ہوئی۔
اعداد و شمار کے مطابق غیر ملکی رہائشیوں اور بین الاقوامی خریداروں نے مجموعی فروخت کا 54 فیصد حصہ خریدا، جن میں اردن، چین، تائیوان اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے خریدار نمایاں رہے، جبکہ 46 فیصد یونٹس متحدہ عرب امارات کے شہریوں نے خریدے، جو مقامی سرمایہ کاروں کے الدار برانڈ پر مسلسل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
مزید برآں، 83 فیصد خریدار ایسے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ الدار سے گھر خریدا، جو اس منصوبے کی وسیع کشش اور کمپنی کے بڑھتے ہوئے صارفین کے دائرہ کار کو ظاہر کرتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق 66 فیصد خریداروں کی عمر 45 سال سے کم رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یاس آئی لینڈ نوجوان اور متنوع خریداروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بدستور پرکشش مقام بنا ہوا ہے۔
الدار ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جوناتھن ایمری نے کہا کہ یاس پارک پلیس کو مارکیٹ میں غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور مقامی و بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی مسلسل دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوظہبی ایک مضبوط بنیادوں پر قائم طویل مدتی سرمایہ کاری کی پرکشش منزل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے کی فروخت نہ صرف متحدہ عرب امارات کے صارفین کی مضبوط اور مستحکم بنیاد کی عکاسی کرتی ہے بلکہ الدار کے بین الاقوامی سیلز پلیٹ فارم کے مسلسل پھیلاؤ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
الدار نے منصوبے کے پہلے مرحلے میں چار عمارتیں پیش کی ہیں جبکہ باقی دو عمارتیں دوسرے مرحلے میں متعارف کرائی جائیں گی، جو ابتدائی مرحلے کی کامیابی کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گی۔
یاس سینٹرل پارک کے قریب واقع یاس پارک پلیس چھ درمیانی بلندی کی عمارتوں پر مشتمل ہے، جہاں اسٹوڈیو، ایک، دو اور تین کمروں کے اپارٹمنٹس کے ساتھ دو بیڈ روم ڈوپلیکس یونٹس بھی دستیاب ہیں، اور یہ ایک سرسبز، پیدل چلنے کے لیے موزوں کمیونٹی کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔