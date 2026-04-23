ابوظہبی پولیس کا اسکول بس ڈرائیورز کے لیے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد

ابوظہبی، 23 اپریل، 2026 (وام)--ابوظہبی پولیس کے محکمہ ٹریفک و پٹرولنگ نے اسکول بس ڈرائیورز کے لیے ایک آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا، جو اس کی اسمارٹ روڈ سیفٹی حکمت عملی کا حصہ ہے اور بالمشافہ تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد طلبہ کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کی کوششوں کے تحت منعقد کی گئی۔
اس موقع پر بریگیڈیئر محمود یوسف البلوشی نے کہا کہ یہ اقدام سڑکوں کی حفاظت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کو بہتر بنانے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے، جس سے طلبہ کے لیے محفوظ سفری ماحول فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
ورکشاپ کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کے اہم اصولوں پر روشنی ڈالی گئی اور اسکول بسوں کے لیے درکار حفاظتی تقاضوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔