متعدد اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی مسجد اقصیٰ میں آبادکاروں کی دراندازی کی مذمت

ابوظبی، 23 اپریل، 2026 (وام) — متحدہ عرب امارات، اردن، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی آبادکاروں کی دراندازی کی شدید مذمت کی ہے۔
وزرائے خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے یروشلم میں اسلامی و مسیحی مقدس مقامات کی تاریخی و قانونی حیثیت کی بار بار خلاف ورزیاں قابلِ مذمت ہیں، خصوصاً اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند وزراء کی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصیٰ/حرم شریف میں مسلسل دراندازیاں اور اس کے صحنوں میں اسرائیلی پرچم لہرانا تشویشناک اقدام ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ مسجد اقصیٰ/حرم شریف میں اس نوعیت کی اشتعال انگیز کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہیں، جبکہ یہ مقدس شہر کی حرمت کی کھلی پامالی بھی ہیں۔
وزرائے خارجہ نے یروشلم اور اس کے اسلامی و مسیحی مقدس مقامات کی تاریخی و قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو دوٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا، اور اس ضمن میں ہاشمی سرپرستی کے خصوصی کردار کو تسلیم کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسجد اقصیٰ/حرم شریف کا پورا احاطہ، جو 144 دونم پر مشتمل ہے، صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس کے انتظام و انصرام اور داخلے کو منظم کرنے کا اختیار اردن کی وزارت اوقاف و اسلامی امور سے وابستہ یروشلم اوقاف و مسجد اقصیٰ امور کے محکمے کے پاس ہے۔
انہوں نے اسرائیل کی جانب سے 30 سے زائد نئی آبادکاریوں کی منظوری سمیت غیر قانونی بستیوں کے پھیلاؤ کی بھی شدید مذمت کی، جسے انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور 2024 میں عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے سمیت بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزراء نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد، بالخصوص فلسطینی اسکولوں اور بچوں پر حالیہ حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داران کے احتساب کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی کوئی خودمختاری نہیں ہے اور ان علاقوں کے الحاق یا فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔
وزرائے خارجہ نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے امکانات پر براہ راست حملہ ہیں، جو خطے میں کشیدگی بڑھانے، امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے اور استحکام کی بحالی کے اقدامات میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے میں خطرناک کشیدگی بڑھانے اور غیر قانونی اقدامات روکنے پر مجبور کرے۔
وزراء نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے واضح اور فیصلہ کن اقدامات کرے اور ایک جامع امن کے حصول کے لیے علاقائی و عالمی کوششوں کو تیز کرے، جو دو ریاستی حل کی بنیاد پر قائم ہو۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق، بالخصوص حقِ خود ارادیت اور 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق مشرقی یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔