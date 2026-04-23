دبئی میں ٹرک حادثات میں 20 فیصد کمی، آر ٹی اے کے حفاظتی اقدامات مؤثر ثابت

دبئی، 23 اپریل، 2026 (وام)--دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) نے 2025 کے دوران ٹرکوں سے متعلق ٹریفک حادثات میں 20 فیصد کمی ریکارڈ کی ہے، جس کی وجہ بہتر حفاظتی نظام، بنیادی ڈھانچے میں بہتری اور لاجسٹکس شعبے میں ضابطہ جاتی اصلاحات قرار دی گئی ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ کمی سڑکوں کی حفاظت بڑھانے، انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور لاجسٹکس ٹرانسپورٹ کے شعبے میں قوانین کو مؤثر بنانے کے لیے مربوط اقدامات کا نتیجہ ہے، جو مسابقت، پائیداری اور اعلیٰ ترین حفاظتی معیار کے فروغ میں معاون ہیں۔
آر ٹی اے نے اس مقصد کے لیے تین اہم اقدامات نافذ کیے، جن کا ہدف شعبے میں تحفظ اور آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانا تھا، جو معیشت کی ترقی اور سپلائی چین کی مؤثریت کے لیے نہایت اہم ستون ہے۔
ان اقدامات میں ٹرکوں میں پچھلے حصے کے حفاظتی نظام کی تنصیب شامل ہے تاکہ شدید تصادم کو کم کیا جا سکے، ڈرائیورز اور آپریٹرز کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام شروع کیے گئے تاکہ ان کی تکنیکی اور رویہ جاتی کارکردگی بہتر بنائی جا سکے، جبکہ خراب ہونے والے ٹرکوں کو مرکزی شاہراہوں سے فوری ہٹانے کے لیے فوری ردعمل کے نظام کو مزید مضبوط کیا گیا۔
اتھارٹی نے فریٹ کمپنیوں اور ٹرک ڈرائیورز کے لیے 30 سے زائد آگاہی مہمات بھی چلائیں، جن کا مقصد غیر محفوظ ڈرائیونگ رویوں جیسے اچانک لین کی تبدیلی، مناسب فاصلہ برقرار نہ رکھنا اور غلط طریقے سے ریورس کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔
مزید برآں ٹریفک کے بہاؤ اور سڑکوں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے چھ اہم مقامات اور لاجسٹکس مراکز پر ٹرکوں کے لیے 14 آرام گاہیں بھی قائم کی گئیں۔
ان اقدامات کے نتیجے میں 2025 کے دوران ممنوعہ اوقات میں ٹرکوں کی نقل و حرکت کے اجازت ناموں میں 2024 کے مقابلے میں 70 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جو نئے ضوابط پر بہتر عملدرآمد کی عکاسی کرتی ہے۔