امارات میں موسم 28 اپریل تک معتدل، درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع

ابوظہبی، 24 اپریل، 2026 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیش گوئی کی ہے کہ جمعہ سے 28 اپریل تک ملک بھر میں عمومی طور پر موسم مستحکم رہے گا، جبکہ درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ اور بعض اوقات تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
ادارے کے مطابق بیشتر دنوں میں موسم صاف سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ مشرقی علاقوں میں کہیں کہیں بادل بننے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز ساحلی اور جزائر کے علاقوں میں بادلوں کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ سمندر کی صورتحال معمولی سے معتدل رہے گی اور خاص طور پر خلیج عرب میں بعض اوقات مواج بھی ہو سکتی ہے۔
اگلے ہفتے کے آغاز میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے، جبکہ بعض اوقات شمالی علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود سے ابر آلود موسم رہنے کا امکان ہے۔