امارات کے صدر کو بیلاروس کے صدر کا خط موصول، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 23 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دوطرفہ تعلقات اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
یہ پیغام بیلاروسی صدر کے خصوصی نمائندے وکٹر لوکاشینکو نے ملاقات کے دوران پہنچایا، جنہوں نے صدر بیلاروس کی جانب سے نیک تمنائیں اور متحدہ عرب امارات کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بھی اپنے ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بیلاروس اور اس کی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔
ملاقات میں الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، رواداری و بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان سمیت متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔