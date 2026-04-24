عالمی مہم کے تحت 1 کروڑ 83 لاکھ بچوں کو ویکسین فراہم، اداروں کا ویکسینیشن کے دائرہ کار بڑھانے پر زور

جنیوا، 24 اپریل، 2026 (وام)--کووڈ-19 وبا کے باعث ویکسینیشن میں آنے والی کمی پر قابو پانے کے لیے شروع کی گئی عالمی مہم "دی بگ کیچ اپ" (بی سی یو) کے تحت 36 ممالک میں ایک سے پانچ سال عمر کے تقریباً 1 کروڑ 83 لاکھ بچوں تک رسائی حاصل کی گئی، جنہیں 10 کروڑ سے زائد جان بچانے والی ویکسین کی خوراکیں فراہم کی گئیں۔ اس پیش رفت کا اعلان گاوی، عالمی ادارہ صحت، اور یونیسیف نے عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے آغاز پر کیا۔
2023 سے 2025 کے دوران مستفید ہونے والے بچوں میں سے تقریباً 1 کروڑ 23 لاکھ ایسے تھے جنہیں اس سے قبل کوئی ویکسین نہیں دی گئی تھی، جبکہ ڈیڑھ کروڑ بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین بھی میسر نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ مہم کے تحت پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے لیے کم یا بغیر ویکسین شدہ بچوں کو غیر فعال پولیو ویکسین کی 2 کروڑ 30 لاکھ خوراکیں فراہم کی گئیں۔
یہ پروگرام 31 مارچ 2026 کو مکمل ہوا، تاہم حتمی اعداد و شمار کی تیاری جاری ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ عالمی اقدام کم از کم 2 کروڑ 10 لاکھ کم یا بغیر ویکسین شدہ بچوں تک رسائی کے ہدف کے حصول کی راہ پر گامزن ہے۔
اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ کیچ اپ ویکسینیشن حفاظتی خلا کو پُر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تاہم بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور وباؤں کی روک تھام کے لیے معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگراموں کا دائرہ کار بڑھانا زیادہ مؤثر اور پائیدار حکمت عملی ہے۔
اداروں کے مطابق ہر سال اب بھی بڑی تعداد میں بچے معمول کی ویکسینیشن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت، یونیسیف اور گاوی متعلقہ ممالک اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر 24 سے 30 اپریل 2026 تک عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات منا رہے ہیں، جس کا نعرہ ہے "ہر نسل کے لیے، ویکسین مؤثر ہیں"، اور اس کے ذریعے تمام عمر کے افراد تک ویکسین کی فراہمی کو برقرار رکھنے اور بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔