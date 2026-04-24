ٹوکیو: نکی انڈیکس مسلسل تیسرے روز بھی بلند

ٹوکیو، 24 اپریل، 2026 (وام)--جاپان کا نکی شیئر انڈیکس مسلسل تیسرے کاروباری سیشن میں اضافے کے بعد ریکارڈ اختتامی سطح پر بند ہوا، جس کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجی شعبے کے بڑے حصص میں نمایاں بہتری رہی۔
کاروبار کے اختتام پر نکی انڈیکس 0.47 فیصد اضافے کے ساتھ 59,416.49 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ وسیع تر ٹوپکس انڈیکس 0.04 فیصد کمی کے ساتھ 3,714.85 پوائنٹس تک گر گیا۔
ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے مرکزی مارکیٹ میں شامل 1,600 کمپنیوں میں سے 21 فیصد کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 75 فیصد میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2 فیصد حصص بغیر کسی تبدیلی کے بند ہوئے۔