زاید نیشنل میوزیم کی بچوں کے لیے چار نئی کتب جاری

ابوظبی، 24 اپریل، 2026 (وام)--زاید نیشنل میوزیم نے بچوں کے لیے انگریزی اور عربی زبان میں چار نئی کتب جاری کی ہیں، جن کا مقصد کم عمر قارئین کو متحدہ عرب امارات کی ثقافت، ماحول اور قومی شناخت سے روشناس کرانا ہے۔
یہ کتب اماراتی روایات اور قدرتی ماحول سے متاثر ہو کر تیار کی گئی ہیں اور ان میں انٹرایکٹو خصوصیات شامل ہیں، جیسے ٹچ اینڈ فیل عناصر، پاپ اپ تصاویر اور دلکش اینیمیشنز، تاکہ بچوں کو سیکھنے کا مؤثر اور دلچسپ تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ ان کے ذریعے بچوں کو ملک کے ورثے، صحرائی مناظر، سمندری نظام اور متنوع جنگلی حیات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
میوزیم کی پیش کردہ کہانیوں سے متاثر ہو کر ان کتب کے عنوانات درج ذیل ہیں:
"قدوتی – صحرا کے نیچے آسمان" میں بچوں کو اُن صحرائی مناظر سے روشناس کرایا گیا ہے جنہوں نے بانیٔ متحدہ عرب امارات، مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کی اقدار کو تشکیل دیا۔ کہانی اور دلکش تصاویر کے ذریعے صحرا کو ایک ایسے تعلیمی ماحول کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ثابت قدمی، تجسس اور فطرت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ اس کا عربی ایڈیشن ابوظبی عربی زبان مرکز کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔
"کتابو – اندر آئیں، غور سے سنیں" ایک پاپ اپ کتاب ہے جو بچوں کو زاید نیشنل میوزیم کے فن تعمیر، نوادرات اور گیلریوں کا سفر کراتی ہے، جہاں ہر صفحہ کہانیوں اور اشیا کے ذریعے امارات کی تاریخ اور ثقافت کو زندہ کرتا ہے۔
"یہ کیا ہے؟ – متحدہ عرب امارات کے جانور" ابتدائی سطح کے بچوں کے لیے تیار کردہ ٹچ اینڈ فیل کتاب ہے، جس کے ذریعے انہیں مقامی جانوروں سے متعارف کرایا جاتا ہے اور ان میں تجسس کو فروغ دیا جاتا ہے۔
"سمندر کے ساتھ ہماری زندگی" ایک انٹرایکٹو رنگ بھرنے والی کتاب ہے، جو اماراتی ثقافت میں سمندر کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کتاب 'Éditions Animées' کے تعاون سے تیار کی گئی ہے، جس میں بچے رنگ بھرنے کے بعد مخصوص ایپ کے ذریعے اپنی تصاویر کو متحرک مناظر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
یہ کتب زاید نیشنل میوزیم کے اشاعتی پروگرام کا حصہ ہیں، جس میں اس سال کے آغاز میں شائع ہونے والی کتاب "مگن ری ڈسکورڈ" اور "زاید نیشنل میوزیم کلیکشن ہائی لائٹس" بھی شامل ہیں۔