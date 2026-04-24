ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے نئے ارکان نے امارات کے صدر کے سامنے حلف اٹھایا

ابوظہبی، 24 اپریل، 2026 (وام)--ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے نئے ارکان نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے سامنے حلف اٹھایا ہے۔ اس موقع پر ابوظہبی کے ولی عہد اور کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
حلف اٹھانے والوں میں شمس علی الظاہری شامل ہیں، جو ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے رکن اور محکمہ برائے کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے چیئرمین ہیں، جبکہ محمد تاج الدین احمد القاضی نے بھی بطور رکن ایگزیکٹو کونسل اور محکمہ تعلیم و علم کے چیئرمین حلف اٹھایا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے نئے ارکان کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ابوظہبی میں حکومتی نظام کو مزید مضبوط بنانے، عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے اور ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ابوظہبی میں معیارِ زندگی کو ہر سطح پر بہتر بنانا ایک بنیادی ترجیح اور مستقل حکمت عملی کا حصہ ہے۔
اس موقع پر صدر امارات نے ایگزیکٹو کونسل کے ارکان کے ساتھ گروپ تصویر بھی بنوائی۔
تقریبِ حلف برداری میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان سمیت متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔