امارات کی صدر ٹرمپ پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 26 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے قابلِ نفرت مجرمانہ عمل قرار دیا ہے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اماراتی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اہلِ خانہ، امریکی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات ایسے تمام مجرمانہ اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے اور سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے تشدد، انتہاپسندی اور دہشت گردی کو یکسر مسترد کرتا ہے۔