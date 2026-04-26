غزہ کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے امداد کا نیا طیارہ العریش پہنچ گیا

العریش، 26 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کا ایک نیا امدادی طیارہ 100 ٹن غذائی سامان لے کر مصر کے شہر العریش پہنچ گیا، جو آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت جاری "حمید ایئر برج" کا حصہ ہے، جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مدد اور موجودہ حالات میں ان کی انسانی مشکلات کو کم کرنا ہے۔
امدادی کھیپ میں 3,300 غذائی پیکجز شامل ہیں، جو متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور غزہ میں خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
العریش میں موجود اماراتی انسانی امدادی ٹیم نے طیارے کی آمد پر سامان وصول کیا، جسے اتار کر اماراتی انسانی لاجسٹک مرکز منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے منظور شدہ طریقہ کار کے تحت غزہ روانہ کیا جائے گا تاکہ امداد جلد از جلد مستحقین تک پہنچ سکے۔
"حمید ایئر برج" کا تسلسل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے، اور یہ اقدامات انسانی صورتحال کو بہتر بنانے اور متاثرین کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔
آپریشن "الفارس الشهم 3" اپنے آغاز سے اب تک فضائی، زمینی اور بحری راستوں کے ذریعے امدادی، غذائی اور طبی سامان کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، جو امارات کی انسانی ہمدردی اور سخاوت کے اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔