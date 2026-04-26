شیخ عبداللہ بن زاید اور امریکی وزیرِ خارجہ کی ٹیلیفونک گفتگو

ابوظہبی، 26 اپریل، 2026 (وام)--نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر بلااشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا، جن کے نتیجے میں بین الاقوامی امن و سلامتی، توانائی کی ترسیل، سمندری تحفظ اور عالمی معاشی استحکام کو درپیش خطرات پر بات چیت کی گئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر ایران کی اس جارحیت کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں جانب سے خطے کی تازہ پیش رفت، بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے حصول کے لیے مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔
اس تناظر میں شیخ عبداللہ بن زاید نے صدر ٹرمپ کی جانب سے امن کے قیام اور علاقائی و عالمی سطح پر پائیدار استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے صدر ٹرمپ اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو کی لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کو فروغ دینے کی کوششوں کی بھی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ پائیدار سیاسی حل ہی بحرانوں کے خاتمے اور خطے میں استحکام و خوشحالی کے قیام کا مؤثر ذریعہ ہیں۔
گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے دونوں دوست ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کی مضبوطی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات ایک مستحکم اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت مسلسل فروغ پا رہے ہیں، اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے مختلف اہم شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔