قازقستان کے صدر کا اماراتی صدر کے نام خط، دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 26 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایف کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے قازقستان کے وزیرِ خارجہ یرمیک کوشربایف سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور چند برادر ممالک کو نشانہ بنانے والے میزائل حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا، جن کے نتیجے میں بین الاقوامی جہازرانی، توانائی کی ترسیل، عالمی معیشت اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
قازق وزیرِ خارجہ یرمیک کوشربایف نے اس موقع پر اپنے ملک کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک امارات کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں، مقیم افراد اور زائرین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام ضروری اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے قازق وزیرِ خارجہ کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کا عکاس ہے اور ایران کے اس حملے کے بعد قازقستان کی مکمل حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔
ملاقات میں فریقین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان سے متعلق علاقائی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں، دوطرفہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیرِ غور آئے۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات جمہوریہ قازقستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، جو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات اور مشترکہ ترقی و پائیدار خوشحالی کے اہداف کی عکاسی کرتا ہے۔
ملاقات میں وزیرِ توانائی و انفراسٹرکچر سہیل بن محمد المزروعی، وزیرِ مملکت سعید مبارک الہاجری، معاون وزیرِ خارجہ برائے توانائی و پائیداری عبداللہ بلالا اور جمہوریہ قازقستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر محمد سعید العریقی بھی شریک تھے۔