دبئی کی مصنوعی ذہانت سے سڑکوں کی نگرانی میں 96.65 فیصد عالمی کارکردگی حاصل

دبئی، 27 اپریل، 2026 (وام)--دبئی نے مصنوعی ذہانت اور بڑے ڈیٹا کے تجزیاتی نظام کے ذریعے سڑکوں کے انتظام میں انقلابی تبدیلی لاتے ہوئے پیشگی بنیادوں پر نگرانی کا جدید نظام متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سڑکوں کے معیار میں 96.65 فیصد کارکردگی کے ساتھ عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل ہوا ہے، جو پائیدار نقل و حرکت اور معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کے اہداف کی براہ راست تکمیل کر رہا ہے۔
یہ مربوط حکمت عملی جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر سڑکوں کی حالت کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے لیزر پر مبنی دراڑوں کی نشاندہی کرنے والے نظام اور بین الاقوامی روفنیس انڈیکس (IRI) کی پیمائش کرنے والے خصوصی آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حاصل شدہ ڈیٹا پیومنٹ مینجمنٹ سسٹم (PMS) میں منتقل کیا جاتا ہے، جو حقیقی وقت میں سڑکوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر بروقت اور پیشگی بنیادوں پر مرمت کے شیڈول تیار کرتا ہے۔
ان ٹیکنالوجیز کے انضمام سے بنیادی ڈھانچے کے معیار، تحفظ اور عملی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ابتدائی مرحلے پر خرابیوں کی نشاندہی اور بروقت مداخلت کے باعث نہ صرف سڑکوں کی خرابی کو بڑھنے سے روکا گیا بلکہ ڈرائیونگ کے دوران جھٹکوں میں کمی، آرام میں اضافہ اور سڑکوں کی سطح سے متعلق خطرات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری آئی اور ڈرائیونگ کمفرٹ انڈیکس 89 فیصد تک پہنچ گیا۔
یہ ماڈل بڑے ڈیٹا کے "5Vs" فریم ورک پر مبنی ہے، جس کے ذریعے اثاثہ جات کے دانشمندانہ انتظام کو ممکن بنایا گیا ہے۔ اس کے تحت حکام مستقبل میں سڑکوں کی خرابی کی رفتار کا اندازہ لگا کر ترجیحی بنیادوں پر اقدامات طے کرتے ہیں اور قلیل و طویل مدتی مضبوط مرمتی منصوبہ بندی کرتے ہیں، جس سے فیصلہ سازی کا عمل مزید مؤثر اور انفراسٹرکچر کی پائیداری یقینی بنتی ہے۔
ان اقدامات کے ساتھ ساتھ "آئی ٹریفک" نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے، جو حقیقی وقت کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے ٹریفک کے بہاؤ کی پیشگوئی کرتا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والا یہ نظام ٹریفک کے دباؤ کی صورت میں فوری ردعمل فراہم کرتا ہے اور سمارٹ سائن بورڈز کے ذریعے فوری رہنمائی فراہم کر کے سفر کو ہموار بناتا ہے۔
مزید برآں، لائیڈار ٹیکنالوجی کے استعمال سے سڑکوں کے اثاثہ جات کی جامع اور انتہائی درست ڈیٹا بیس تیار کی گئی ہے، جس سے مرمت کے منصوبوں کو مؤثر بنایا گیا اور آپریشنل و ہنگامی اخراجات میں کمی آئی۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں روڈ ایسٹ کوالٹی انڈیکس میں 95 فیصد اسکور حاصل کیا گیا ہے۔
یہ کامیابیاں اس بات کی عکاس ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اور بڑے ڈیٹا کا مؤثر انضمام جدید سڑکوں کے انتظام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کارکردگی، پائیداری اور تحفظ کے درمیان توازن قائم رکھتے ہوئے دبئی نے ایک بار پھر انفراسٹرکچر کے معیار اور اسمارٹ شہری نقل و حرکت میں اپنی عالمی قیادت کو مضبوط کیا ہے۔