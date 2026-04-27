ایشیائی منڈیوں میں تیل مہنگا، سونے سمیت قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں کمی

دارالحکومت، 27 اپریل، 2026 (وام)--ایشیائی منڈیوں میں پیر کے روز کاروبار کے آغاز پر تیل کی قیمتوں میں 2 فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ امریکی ڈالر کی مضبوطی کے باعث سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔
برینٹ خام تیل کی قیمت میں 2.16 ڈالر یا 2.05 فیصد اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ 107.49 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جو 7 اپریل کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل 1.77 ڈالر یا 1.88 فیصد اضافے کے ساتھ 96.17 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔
دوسری جانب، ڈالر کی قدر میں اضافے کے باعث سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد کم ہو کر 4,694.26 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے 2.5 فیصد کمی نے چار ہفتوں سے جاری اضافے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ جون کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز بھی 0.9 فیصد کمی کے ساتھ 4,697.60 ڈالر پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.3 فیصد کم ہو کر 75.48 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم بھی 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 2,005.15 ڈالر پر آ گیا۔ اسی طرح پیلیڈیم کی قیمت میں بھی 0.3 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 1,492.22 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئی۔