جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائڈو میں 6.2 شدت کا زلزلہ

ٹوکیو، 27 اپریل، 2026 (وام)--جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائڈو میں پیر کی صبح 6.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، تاہم محکمہ موسمیات نے سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی اور اسے علاقے میں ممکنہ بڑے زلزلے سے متعلق جاری انتباہ سے غیر متعلق قرار دیا ہے۔
کیودو نیوز کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بج کر 23 منٹ پر آیا، جس کی شدت جاپانی سیسمک اسکیل پر 7 میں سے بالائی درجے 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز توکاچی ریجن میں تقریباً 83 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔
ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 6.1 بتائی گئی تھی، جسے بعد ازاں بڑھا کر 6.2 کر دیا گیا، جبکہ فوری طور پر کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔