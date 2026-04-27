ابوظہبی میراتھن کو عالمی گولڈ لیبل کا اعزاز حاصل

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--ورلڈ ایتھلیٹکس نے ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام اور ادنوک کے اشتراک سے منعقد ہونے والی ابوظہبی میراتھن کو "گولڈ لیبل روڈ ریس" کا درجہ دیا ہے، جو اس ایونٹ کے اعلیٰ تنظیمی معیار اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی اہمیت کا اعتراف ہے۔
یہ درجہ بندی ورلڈ ایتھلیٹکس کی جانب سے روڈ ریسز کو دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتی ہے، جس کے لیے تنظیمی معیار، بین الاقوامی شرکت، حفاظتی اقدامات، رنرز کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور عالمی تکنیکی اصولوں کی پاسداری جیسے سخت معیار پر جانچ کی جاتی ہے۔
یہ اعزاز اس بات کا مظہر ہے کہ ابوظہبی میراتھن نے اپنے آغاز کے بعد سے نمایاں ترقی حاصل کی ہے اور دنیا بھر سے پیشہ ور اور شوقیہ ایتھلیٹس کے ساتھ ساتھ ہزاروں مقامی و بین الاقوامی شرکاء کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔
اس موقع پر ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے سیکریٹری جنرل عارف حمد العوانی نے کہا کہ گولڈ لیبل کا حصول ایونٹ کے اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق کامیاب انعقاد کا ثبوت ہے اور عالمی رننگ کیلنڈر میں اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ یہ معاشرے میں صحت مند طرزِ زندگی اور کھیلوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
ابوظہبی میراتھن شہر کے نمایاں سالانہ کھیلوں کے مقابلوں میں شامل ہے، جس میں مکمل میراتھن (42.2 کلومیٹر)، ہاف میراتھن اور مختلف مختصر فاصلے کی دوڑیں شامل ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔
2018 میں آغاز کے بعد سے ایونٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پہلی بار 10 ہزار سے زائد رنرز نے شرکت کی، جبکہ بعد کی ایڈیشنز میں یہ تعداد بڑھ کر 37 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں 150 سے زائد قومیتوں کے شرکاء شامل ہیں۔