ابوظہبی میں ماہی گیری کے ضوابط میں اہم تبدیلیاں، مخصوص مچھلیوں پر عارضی رعایت

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--ماحولیات ایجنسی ابوظہبی (ای اے ڈی) نے 2026 کے لیے ماہی گیری کے ضوابط میں اہم تبدیلیاں متعارف کراتے ہوئے دو نئے وزارتی فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جو الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور ایجنسی کے چیئرمین شیخ حمدان بن زاید النہیان کی ہدایات کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔
وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات کی جانب سے ایجنسی کے اشتراک سے جاری کردہ وزارتی فیصلہ نمبر 74 کے تحت افزائشِ نسل کے دوران بعض مچھلیوں کے شکار اور فروخت سے متعلق سابقہ پابندی ختم کر دی گئی ہے، جس سے نئے ضابطہ جاتی فریم ورک کے نفاذ کی راہ ہموار ہوئی ہے۔
اسی کے ساتھ فیصلہ نمبر 75 کے تحت ایک محدود مدت کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے، جس کے تحت مقامی طور پر "بدہ" کہلانے والی لانگ ٹیل سلور بڈی مچھلی کے شکار اور فروخت کی اجازت صرف 2026 کے باقی عرصے کے لیے ابوظہبی کے سمندری حدود میں دی گئی ہے۔
ایجنسی کے مطابق یہ اقدامات سمندری وسائل کے پائیدار تحفظ اور غذائی سلامتی کے درمیان توازن قائم کرنے کی قومی کوششوں کا حصہ ہیں، جو سائنسی اعداد و شمار اور فیلڈ اسٹڈیز کی بنیاد پر مچھلیوں کے ذخائر میں بہتری کے اشاروں کے بعد کیے گئے ہیں۔ اس سے ماہی گیروں اور اس شعبے سے وابستہ افراد کو سہولت ملے گی اور مقامی منڈی میں مچھلی کی دستیابی بہتر ہوگی۔
ای اے ڈی نے واضح کیا کہ فیصلہ نمبر 75 مستقل نوعیت کا نہیں بلکہ ایک عارضی اقدام ہے، جس کا مسلسل سائنسی جائزہ لیا جائے گا تاکہ مچھلیوں کے ذخائر کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
ایجنسی نے بطور نگران ادارہ تمام متعلقہ فریقوں، خصوصاً ماہی گیروں، پر زور دیا ہے کہ وہ ضوابط کی پابندی کریں اور متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون جاری رکھیں تاکہ ابوظہبی کے سمندری وسائل کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔