امارات اور جرمنی کے درمیان پارلیمانی تعاون کے فروغ پر زور

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--فیڈرل نیشنل کونسل کے اسپیکر صقر غباش اور جرمن بنڈس ٹاگ کے نائب صدر اومید نوری پور کے درمیان ابوظہبی میں کونسل کے صدر دفتر میں ملاقات ہوئی، جس میں دوطرفہ تعاون اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی پارلیمانی فورمز میں باہمی ہم آہنگی بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا، جو دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری اور امن و استحکام کے فروغ کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک پر میزائل حملوں، اور دہشت گردی و انتہاپسندی کے خلاف عالمی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
دونوں فریقین نے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی اہمیت پر زور دیا اور بحرانوں کے حل کے لیے سفارتی و سیاسی ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا، تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر آبنائے ہرمز میں جہازرانی کے تحفظ اور اس کے تسلسل کو عالمی توانائی منڈیوں اور عالمی معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم قرار دیا گیا، جبکہ سمندری راستوں کے تحفظ اور بین الاقوامی تجارت میں خلل ڈالنے والی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے پر زور دیا گیا۔
دونوں جانب سے اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پارلیمانوں کا کردار ممالک کے درمیان روابط کو فروغ دینے اور عوامی مفادات کے تحفظ میں اہم ہے، جبکہ پارلیمانی سفارت کاری حکومتوں کی کوششوں کی تکمیل اور مختلف امور پر مکالمے کو فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔