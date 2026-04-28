امریکہ۔ایران مذاکرات تعطل کا شکار، تیل کی قیمتیں دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر

لندن، 28 اپریل، 2026 (وام)--امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں تعطل اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل محدود رہنے کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے قیمتیں دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔
برینٹ خام تیل 2.90 ڈالر یا 2.8 فیصد اضافے کے ساتھ 108.23 ڈالر فی بیرل ہو گیا، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) 1.97 ڈالر یا 2.1 فیصد بڑھ کر 96.37 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا۔
اس اضافے کے ساتھ برینٹ خام تیل مسلسل چھٹے روز بھی بڑھا، جو مارچ 2025 کے بعد پہلی بار ہے، اور قیمتیں 7 اپریل کے بعد بلند ترین سطح پر بند ہونے کی جانب گامزن ہیں۔