چین کے ہول سیل و ریٹیل سیکٹر کی پہلی سہ ماہی میں 4.1 فیصد سالانہ ترقی

بیجنگ، 28 اپریل، 2026 (وام)--چین کے ہول سیل اور ریٹیل سیکٹرز نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مستحکم ترقی ریکارڈ کی ہے، جو مضبوط داخلی منڈی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
چینی وزارتِ تجارت کے مطابق جنوری سے مارچ تک ہول سیل اور ریٹیل تجارت کی اضافی قدر 4.1 فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ 3.5 کھرب یوآن (تقریباً 510.4 ارب امریکی ڈالر) تک پہنچ گئی، جو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا 10.5 فیصد بنتی ہے۔
ہول سیل شعبے میں وزارت کے زیر نگرانی اہم اجناس کی منڈیوں میں لین دین کا حجم پہلی سہ ماہی میں 8.6 فیصد بڑھا، جبکہ پیداواری اشیاء اور صنعتی صارفین کی مصنوعات کی منڈیوں میں بالترتیب 16.1 فیصد اور 10.7 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
دوسری جانب ریٹیل سیکٹر میں اشیاء کی فروخت 2.2 فیصد اضافے کے ساتھ 11.3 کھرب یوآن تک پہنچ گئی، جو صارفین کی مانگ میں استحکام کی عکاسی کرتی ہے۔
دیہی علاقوں میں آن لائن ریٹیل نے بھی تیز رفتار ترقی برقرار رکھی، جہاں پہلی سہ ماہی کے دوران آن لائن فروخت میں 11 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ زرعی مصنوعات کی آن لائن فروخت 14.7 فیصد بڑھ گئی، جو ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کی نشاندہی کرتا ہے۔