این ایم ڈی سی انرجی کی پہلی سہ ماہی میں آمدنی 5 ارب درہم تک پہنچ گئی

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام)--این ایم ڈی سی انرجی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مربوط حکمت عملی، مؤثر ہم آہنگی اور رسک مینجمنٹ کے اقدامات کے باعث تمام منصوبوں میں آپریشنل تسلسل برقرار رکھا گیا۔
کمپنی کی آمدنی میں سال بہ سال 33 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 5 ارب درہم تک پہنچ گئی، جبکہ خالص منافع 80 ملین درہم ریکارڈ کیا گیا، جو موجودہ علاقائی حالات کے پیش نظر محتاط مالی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔
کمپنی کا مجموعی آرڈر بیک لاگ 35.3 ارب درہم تک پہنچ گیا، جو مستقبل کی آمدنی کے حوالے سے مضبوط امکانات ظاہر کرتا ہے۔ مجموعی آمدنی میں 74 فیصد حصہ متحدہ عرب امارات کی سرگرمیوں سے حاصل ہوا، جبکہ بین الاقوامی مارکیٹس کا حصہ 26 فیصد رہا، جس سے آمدنی کے متنوع ذرائع کی نشاندہی ہوتی ہے۔
این ایم ڈی سی انرجی نے سہ ماہی کے اختتام پر 3.5 ارب درہم کی نقد رقم برقرار رکھی، جو کمپنی کی مالی استحکام، لچک اور بدلتے ہوئے مارکیٹ حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔
چیئرمین محمد حمد المہیری کے مطابق یہ کارکردگی اماراتی معیشت کی مضبوطی اور قیادت کی مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے، جس نے مشکل علاقائی حالات کے باوجود استحکام اور کاروباری تسلسل کو یقینی بنایا۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد سالم الظاہری نے کہا کہ سہ ماہی کے دوران کمپنی کی ترجیح مؤثر عمل درآمد، آپریشنل تسلسل اور مالی احتیاط رہی، جس کے باعث چیلنجنگ حالات کے باوجود منصوبوں میں پیش رفت برقرار رہی اور آرڈرز کو آمدنی میں تبدیل کیا گیا۔
کمپنی کے مطابق آئندہ مدت کے لیے اس کی پوزیشن مستحکم ہے، جسے 67 ارب درہم کے منصوبہ جاتی پائپ لائن، مضبوط بیک لاگ اور مؤثر عمل درآمد کی صلاحیت حاصل ہے، جبکہ وہ امارات کے طویل مدتی اقتصادی اور توانائی کے اہداف سے ہم آہنگ رہتے ہوئے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔