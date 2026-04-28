فیڈرل اتھارٹی برائے نیوکلیئر ریگولیشن کی ویانا کانفرنس میں شرکت، جوہری ضوابط کے عالمی نظام کو مضبوط بنانے پر زور

ویانا، 28 اپریل، 2026 (وام)--فیڈرل اتھارٹی برائے نیوکلیئر ریگولیشن (ایف اے این آر) نے اپنے ڈائریکٹر جنرل کرسٹر وکٹرسن کی قیادت میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس برائے مؤثر جوہری و تابکاری ضابطہ جاتی نظام میں شرکت کی، جس کا انعقاد بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے زیر اہتمام 27 سے 30 اپریل تک کیا جا رہا ہے۔
کانفرنس میں دنیا بھر کے ریگولیٹرز اور ماہرین شریک ہیں، جہاں ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جوہری و تابکاری ضابطہ جاتی نظام کو مضبوط بنانے، مہارت، لچک اور بین الاقوامی تعاون پر توجہ دی جا رہی ہے۔
ایف اے این آر نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے جدید اور مضبوط ضابطہ جاتی فریم ورک کی تشکیل میں حاصل کردہ اہم پیش رفت کو اجاگر کیا، جس میں افرادی قوت کی ترقی، بین الاقوامی اشتراک اور امارات نیوکلیئر اینڈ ریڈی ایشن اکیڈمی جیسے اقدامات شامل ہیں۔
ادارے نے ایک ایسے جدید اور لچکدار ریگولیٹری نظام کو بھی پیش کیا، جو نئی ٹیکنالوجیز اور بدلتے ہوئے جوہری سلامتی کے چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ایف اے این آر نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی اور فیصلہ سازی کے نظام کو بہتر بنانے کی پیش رفت بھی پیش کی، جس میں انٹیلیجنٹ آپریشنل نیوکلیئر سیفٹی سسٹم جیسے اقدامات شامل ہیں، جو نظام کی پائیداری اور مؤثریت کو مزید مستحکم بناتے ہیں۔
ادارے نے 2023 میں ابوظہبی کانفرنس کے بعد عالمی سطح پر "کال فار ایکشن" کے آغاز میں امارات کے قائدانہ کردار کو بھی اجاگر کیا، جس کا مقصد صرف مکالمے تک محدود رہنے کے بجائے عملی اقدامات کو فروغ دینا ہے، تاکہ رکن ممالک سفارشات کو مؤثر عملی اقدامات میں تبدیل کر سکیں۔
ڈائریکٹر جنرل کرسٹر وکٹرسن نے کہا کہ اس کانفرنس میں شرکت امارات کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ جدت، تعاون اور استعداد کار میں اضافے کے ذریعے جوہری و تابکاری ضابطہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بناتا رہے گا۔
یہ کانفرنس رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور جوہری و تابکاری ٹیکنالوجیز کے محفوظ، محفوظ اور پائیدار استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔