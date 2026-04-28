یو اے ای جوڈو ٹیم کی آستانہ گرینڈ سلام میں شرکت کی منظوری

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات جوڈو فیڈریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے قومی ٹیم کی قازقستان میں منعقد ہونے والے آستانہ گرینڈ سلام میں شرکت کی منظوری دے دی ہے، جو 8 سے 10 مئی 2026 تک کھیلا جائے گا۔
اماراتی اسکواڈ میں سات مرد اور ایک خاتون کھلاڑی شامل ہیں، جن میں سائمن کانسٹنٹن (60 کلوگرام سے کم)، نارمند بیان (66 کلوگرام سے کم)، ناجی یازبک اور کریم عبداللطیف (73 کلوگرام سے کم)، عمر جاد (81 کلوگرام سے کم)، آرام گورگیان (90 کلوگرام سے کم)، عمر معروف (100 کلوگرام سے زائد) اور بشیرات خروڑی (خواتین 52 کلوگرام) شامل ہیں۔
اس موقع پر جوڈو فیڈریشن کے صدر محمد بن ثعلوب الدریعی نے کہا کہ آستانہ گرینڈ سلام ٹیم کے کیلنڈر کا اہم ایونٹ ہے، جو تاجکستان میں 30 اپریل سے 3 مئی تک ہونے والے دوشنبے گرینڈ سلام میں شرکت کے بعد منعقد ہوگا، اور لاس اینجلس 2028 اولمپکس کے لیے کوالیفکیشن کی تیاریوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اماراتی وفد کی قیادت قومی اولمپک کمیٹی کے رکن اور فیڈریشن کے نائب صدر ڈاکٹر ناصر التمیمی کریں گے، جبکہ ہیڈ کوچ وکٹر سیکروف اور دیگر تکنیکی عملہ بھی ٹیم کے ہمراہ ہوگا۔