راس الخیمہ میں سرمایہ کاری کا فروغ، لائسنسوں کے سرمائے میں 15.5 فیصد اضافہ

راس الخیمہ، 28 اپریل، 2026 (وام)--راس الخیمہ میں 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران اقتصادی لائسنسوں کے مجموعی سرمائے میں 15.5 فیصد نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو بڑھ کر تقریباً 11.497 ارب درہم تک پہنچ گیا، جس سے شہر میں سرمایہ کاروں کا بڑھتا ہوا اعتماد اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی ظاہر ہوتی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کمرشل لائسنسوں کا حصہ 62.3 فیصد کے ساتھ سرفہرست رہا، جو کاروباری توسیع اور تجارتی سرگرمیوں کی مضبوط رفتار کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ صنعتی لائسنس 19.3 فیصد اور پیشہ ورانہ لائسنس 18.2 فیصد کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ زرعی لائسنسوں کا حصہ سب سے کم ریکارڈ کیا گیا۔
ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت کاروباری ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے، جن میں ڈیجیٹل سہولیات، تیز رفتار لائسنسنگ نظام اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کا کلیدی کردار ہے۔
نئے کاروبار کے قیام کے لیے النخیل علاقہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز رہا، جبکہ الحمرا آئی لینڈ اور القصی دات بھی نمایاں رہے، جو راس الخیمہ میں سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع کی عکاسی کرتے ہیں۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ راس الخیمہ کی معیشت مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جہاں اقتصادی تنوع، بہتر سرمایہ کاری ماحول اور مسابقتی پالیسیوں کے ذریعے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مستحکم کی جا رہی ہے۔