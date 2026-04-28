شیخ منصور بن زاید اور شامی وزیرِ اوقاف کی ملاقات، دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان سے شام کے وزیرِ اوقاف محمد ابو الخیر شکری نے قصر الوطن میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور شامی عرب جمہوریہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ باہمی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور دونوں برادر ممالک اور ان کے عوام کی ترقی و خوشحالی میں اضافہ ہو۔
ملاقات میں وزیرِ انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی، جنرل اتھارٹی برائے اسلامی امور، اوقاف و زکوٰۃ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر حبتور الدریعی اور اوقاف و نابالغ فنڈز اتھارٹی کے چیئرمین عبدالحمید محمد سعید بھی شریک تھے۔