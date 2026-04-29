عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سونے اور چاندی میں معمولی اتار چڑھاؤ

عالمی دارالحکومتوں، 29 اپریل، 2026 (وام)--عالمی منڈی میں آج بدھ کے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور گزشتہ چند دنوں سے جاری تیزی کا رجحان برقرار رہا، جبکہ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود معمولی تبدیلی ہوئی۔
تیل کی منڈی میں جون کی ترسیل کے لیے برینٹ کروڈ کی قیمت 0.52 ڈالر یا 0.47 فیصد اضافے کے ساتھ 111.78 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ جولائی کے معاہدے 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 104.84 ڈالر فی بیرل رہے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) کروڈ کی جون کے لیے قیمت 0.57 ڈالر یا 0.57 فیصد بڑھ کر 100.50 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں معمولی استحکام رہا۔ اسپاٹ مارکیٹ میں سونا 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,597.07 ڈالر فی اونس پر رہا، جبکہ گزشتہ سیشن میں قیمت 2 اپریل کے بعد کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔ جون کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 4,610.20 ڈالر پر مستحکم رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 73.64 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 1,930 ڈالر اور پیلیڈیم بھی 0.4 فیصد کمی کے بعد 1,453.91 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔