حکمران شارجہ کا آرکیالوجی اتھارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی منظوری کا فرمان جاری

شارجہ، 29 اپریل، 2026 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے شارجہ آرکیالوجی اتھارٹی کے عمومی تنظیمی ڈھانچے کی منظوری سے متعلق امیری فرمان جاری کیا ہے۔
فرمان کے مطابق اتھارٹی کے عمومی تنظیمی ڈھانچے کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔
فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ شارجہ ایگزیکٹو کونسل اپنے فیصلوں کے ذریعے اتھارٹی کے تفصیلی تنظیمی ڈھانچے کی منظوری دے گی اور اس فرمان پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ اس میں اتھارٹی کے مختلف شعبوں کے لیے ذمہ داریوں کے مطابق ملازمتوں کی وضاحت، اور ضرورت کے تحت تنظیمی یونٹس کے قیام، انضمام یا خاتمے سے متعلق فیصلے بھی شامل ہوں گے۔