عجمان میں لیز ہولڈ معاہدوں کی مالیت میں 20 فیصد اضافہ، 1.44 ارب درہم تک پہنچ گئی

عجمان، 29 اپریل، 2026 (وام)--محکمہ بلدیہ و منصوبہ بندی عجمان کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران لیز ہولڈ معاہدوں کی مجموعی مالیت میں سالانہ بنیاد پر تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1.442 ارب درہم تک پہنچ گئی، جبکہ اس عرصے میں مجموعی طور پر 36 ہزار 432 معاہدے ریکارڈ کیے گئے۔
اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 240 ملین درہم کا یہ اضافہ عجمان کی سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی کشش کو ظاہر کرتا ہے اور عجمان وژن 2030 کے تحت مسابقتی کاروباری ماحول کے قیام کی حکمت عملی کو تقویت دیتا ہے۔
محکمے کے مطابق 2024 کی پہلی سہ ماہی میں لیز ہولڈ معاہدوں کی مالیت 1.203 ارب درہم تھی، جو 34 ہزار 957 معاہدوں پر مشتمل تھی، جبکہ 2025 کی اسی مدت میں یہ بڑھ کر 1.355 ارب درہم ہو گئی، جس میں 39 ہزار 9 معاہدے شامل تھے۔
محکمے کے رینٹل ریگولیشن سیکٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر یوسف محمد الشیبہ النعیمی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار مسلسل ترقی اور مؤثر قوانین و ضوابط کی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں، جنہوں نے عجمان کی سرمایہ کاری کے لیے کشش کو مزید بڑھایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ جدید اسمارٹ خدمات متعارف کرا رہا ہے اور قوانین کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہا جا سکے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے اور پائیدار سرمایہ کاری ماحول کو فروغ ملے۔
ان کے مطابق عجمان میں بنیادی ڈھانچے اور عوامی خدمات میں بہتری جاری ہے، جس سے مسابقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید سرمایہ کاری متوجہ ہو رہی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مختلف اقسام کے لیز کے معاہدوں کی تصدیق میں نمایاں سرگرمی دیکھی گئی، جہاں مجموعی طور پر 36 ہزار 432 معاہدے ہوئے۔ ان میں 25 ہزار 957 رہائشی، 10 ہزار 415 تجارتی اور 60 سرمایہ کاری کے معاہدے شامل ہیں۔
محکمہ کے مطابق عجمان کی قیادت کی ہدایات شہریوں اور سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور مراعات فراہم کر کے حوصلہ افزائی پر مرکوز ہیں، جبکہ قوانین کی لچک اور وضاحت کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد دے رہی ہے۔