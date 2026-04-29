ابوظہبی کی غیر تیل بیرونی تجارت 2025 میں 36 فیصد بڑھ کر 415 ارب درہم سے تجاوز کر گئی

ابوظہبی، 29 اپریل، 2026 (وام)--ابوظہبی کسٹمز کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے دوران شہر کی غیر تیل بیرونی تجارت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 36 فیصد بڑھ کر 415.4 ارب درہم سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2024 میں یہ تقریباً 306 ارب درہم تھی۔
یہ اضافہ عالمی منڈیوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں وسعت اور مضبوط اقتصادی شراکت داری کے باعث ابوظہبی کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کے طور پر نمایاں حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں غیر تیل برآمدات میں 63 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 175.4 ارب درہم تک پہنچ گئیں، جبکہ 2024 میں یہ 107.8 ارب درہم تھیں۔ اسی طرح درآمدات 22 فیصد اضافے کے ساتھ 170.4 ارب درہم ہو گئیں، جو 2024 میں 140.2 ارب درہم تھیں۔
ری ایکسپورٹس میں بھی 20 فیصد اضافہ دیکھا گیا اور یہ 2025 میں 70 ارب درہم تک پہنچ گئیں، جبکہ 2024 میں یہ 58 ارب درہم تھیں۔
یہ نتائج ابوظہبی کی معیشت کی مضبوطی اور اقتصادی تنوع کی پالیسیوں میں پیش رفت کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ تجارت اور کاروبار کے فروغ میں بنیادی ڈھانچے کی مؤثریت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، جس سے شہر کی علاقائی اور عالمی تجارتی مرکز کی حیثیت مزید مستحکم ہوئی ہے۔
اس موقع پر محکمہ اقتصادی ترقی ابوظہبی کے چیئرمین احمد جاسم الزعابی نے کہا کہ 2025 میں غیر تیل تجارت کی کارکردگی ایک ایسے نظام کی عکاسی کرتی ہے جو مؤثر، وسیع اور تسلسل پر مبنی ہے۔ ان کے مطابق یہ ترقی پالیسی، بنیادی ڈھانچے اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے درمیان ہم آہنگی کا نتیجہ ہے، جس سے تجارتی سرگرمیاں تیزی اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات و ری ایکسپورٹس میں مسلسل بہتری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابوظہبی عالمی تجارتی نظام میں مزید مضبوطی سے شامل ہو رہا ہے اور اہم تجارتی راستوں میں اس کی مسابقت بڑھ رہی ہے۔
جبکہ ابوظہبی کسٹمز کے ڈائریکٹر جنرل راشد لاحج المنصوری نے کہا کہ یہ نتائج اقتصادی تنوع، پائیداری اور کھلے پن پر مبنی پالیسیوں کی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں، جو امارت کے اسٹریٹجک وژن کے مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی سرکاری و نجی شعبوں کے مؤثر تعاون کا نتیجہ ہے اور کسٹمز نظام کاروباری ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
راشد لاحج المنصوری کے مطابق ابوظہبی کسٹمز جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اسمارٹ نظام اپنا کر اپنی کارکردگی کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنا رہا ہے، جبکہ رسک مینجمنٹ کو مضبوط اور آپریشنز کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
ان اقدامات کے باعث تجارتی سرگرمیوں میں آسانی آئی ہے اور بندرگاہوں کے ذریعے سامان کی ترسیل تیز ہوئی ہے، جس سے ابوظہبی کی عالمی تجارتی اور سرمایہ کاری مرکز کے طور پر حیثیت مزید مستحکم ہوئی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق غیر تیل تجارت میں فضائی راستے کا حصہ 33.5 فیصد، زمینی راستے کا 35 فیصد اور سمندری راستے کا 31.5 فیصد رہا، جو تجارتی نظام کی مضبوطی اور مختلف ذرائع سے سامان کی مؤثر ترسیل کی عکاسی کرتا ہے۔