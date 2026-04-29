یو اے ای مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ شرح سود 3.65 فیصد پر برقرار رکھی

ابوظہبی، 29 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ فیسلٹی (او ڈی ایف) پر لاگو بنیادی شرح سود 3.65 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرو بیلنسز پر شرح سود (آئی او آر بی) کو برقرار رکھنے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔
مرکزی بینک نے مختصر مدتی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے شرح سود کو بھی برقرار رکھا ہے، جو بنیادی شرح سے 50 بیسز پوائنٹس زیادہ رہے گی اور یہ تمام کریڈٹ سہولیات پر لاگو ہوگی۔
مرکزی بینک کے مطابق بنیادی شرح سود، جو امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سے منسلک ہے، مالیاتی پالیسی کی مجموعی سمت کی نشاندہی کرتی ہے اور یو اے ای میں قلیل مدتی مارکیٹ کی شرح سود کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔