فجیرہ حکومت کا وفد جیو اسپیشل ورلڈ فورم میں جدید ٹیکنالوجی کے جائزے کیلئے شریک

ایمسٹرڈیم، 30 اپریل، 2026 (وام)--فجیرہ حکومت کے ایک وفد نے ایمسٹرڈیم کے آر اے آئی کانگریس سینٹر میں منعقدہ جیو اسپیشل ورلڈ فورم میں شرکت کی۔
وفد کی قیادت فجیرہ ڈیجیٹل گورنمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل شیخ محمد بن حمد بن سیف الشرقی نے کی، جبکہ فجیرہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد حسن المرشدی بھی ان کے ہمراہ تھے۔
دورے کا مقصد جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز (جی آئی ایس)، مقامی ڈیٹا سے منسلک مصنوعی ذہانت اور اسمارٹ سٹی سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا جائزہ لینا تھا، جن کے ذریعے فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنانے اور سرکاری خدمات کی کارکردگی بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔
فورم کے دوران فجیرہ کے نمائندوں نے اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر اور شہری منصوبہ بندی و وسائل کے انتظام میں جیو اسپیشل ڈیٹا کے کردار پر ہونے والے ایک مباحثے میں بھی حصہ لیا۔
شیخ محمد الشرقی نے کہا کہ اس فورم میں شرکت فجیرہ کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ عالمی ڈیجیٹل تبدیلی کے رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ رہے اور جدید ٹیکنالوجی اپنا کر معیارِ زندگی کو بہتر بنائے۔
ڈاکٹر المرشدی نے کہا کہ جغرافیائی ڈیٹا کو ڈیجیٹل خدمات کے ساتھ مربوط کرنا جدید معلوماتی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، جو اسٹریٹجک منصوبہ بندی کو مضبوط بناتا ہے اور امارت کو مستقبل کی ترقیاتی ضروریات کے لیے تیار کرتا ہے۔