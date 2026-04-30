صدر شیخ محمد بن زاید سے کردستان ریجن کے صدر نچیروان بارزانی کی ملاقات

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے عراق کے کردستان ریجن کے صدر نچیروان بارزانی نے ملاقات کی۔
ملاقات میں یو اے ای اور عراق، بشمول کردستان ریجن، کے درمیان تعاون بڑھانے اور اسے مزید وسعت دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دیگر امور، خصوصاً علاقائی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔