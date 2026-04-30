یو اے ای میں مئی 2026 کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ڈیزل کی قیمت برقرار

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--یو اے ای کی فیول پرائس کمیٹی نے مئی 2026 کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا ہے، جس میں ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بالخصوص لاجسٹکس اور سپلائی چین جیسے اہم شعبوں کو سہارا دیا جا سکے اور مارکیٹ میں توازن و استحکام برقرار رہے۔
کمیٹی کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے مطابق معمولی ردوبدل کیا گیا ہے، جو یو اے ای کے ماہانہ قیمتوں کے نظام کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ نظام لچکدار اور شفاف ہے، جو عالمی قیمتوں میں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے اور توانائی کے شعبے میں توازن کو برقرار رکھتا ہے۔
نئی قیمتیں درج ذیل ہیں:
ڈیزل: 4.69 درہم فی لیٹر
سپر 98: 3.66 درہم فی لیٹر
اسپیشل 95: 3.55 درہم فی لیٹر
ای پلس 91: 3.48 درہم فی لیٹر
ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا مقصد کاروباری سرگرمیوں میں استحکام لانا اور خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور سپلائی چین سے وابستہ شعبوں میں کام کی روانی کو یقینی بنانا ہے، جس سے یو اے ای کی علاقائی اور عالمی تجارتی مرکز کے طور پر حیثیت مزید مضبوط ہوتی ہے۔
یو اے ای توانائی کے شعبے میں ایک مربوط نظام کو فروغ دے رہا ہے، جو شفافیت اور لچک پر مبنی ہے، تاکہ عالمی سطح پر تیزی سے بدلتی صورتحال کے باوجود مارکیٹ میں توازن اور پائیدار معاشی استحکام برقرار رکھا جا سکے۔