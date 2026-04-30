فیراری ورلڈ ابوظہبی کی فارمولا روسا رولر کوسٹر کا نیا عالمی ریکارڈ

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--فیراری ورلڈ یاس آئی لینڈ، ابوظہبی نے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں ایک نیا اعزاز حاصل کیا ہے، جہاں اس کی مشہور فارمولا روسا رولر کوسٹر کو دنیا میں تیز ترین لانچ اسپیڈ حاصل کرنے والی رولر کوسٹر قرار دیا گیا ہے۔
یہ رولر کوسٹر صرف 4.9 سیکنڈ میں صفر سے 240 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے، جو ایک انتہائی طاقتور لانچ کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ یہ کارنامہ رولر کوسٹر ڈیزائن میں جدید انجینئرنگ کی مثال پیش کرتا ہے اور اسے دنیا کے سنسنی خیز ترین تفریحی تجربات میں شامل کرتا ہے۔
فارمولا روسا اپنے آغاز سے ہی انتہائی رفتار کی علامت رہی ہے، جسے فارمولا ون ریس کے ابتدائی لمحے کی تیز رفتار کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ فیراری کی انجینئرنگ، درستگی اور اعلیٰ کارکردگی کی روایت کی عکاسی کرتی ہے۔
چند ہی سیکنڈز میں سوار افراد تیز رفتار اور طاقتور جھٹکے کا تجربہ کرتے ہیں، جو موٹر اسپورٹس کی دنیا کا حقیقی احساس فراہم کرتا ہے اور فارمولا ون کی رفتار اور جدت کو نمایاں کرتا ہے۔
یہ نیا عالمی ریکارڈ فارمولا روسا کی عالمی سطح پر نمایاں حیثیت کو مزید مضبوط بناتا ہے اور فیراری کے ریسنگ ورثے کی بنیاد پر جدید تفریحی تجربات کی حدود کو آگے بڑھانے کا مظہر ہے، جس سے فیراری ورلڈ ابوظہبی کی دنیا کے صفِ اول کے تھیم پارکس میں حیثیت مزید مستحکم ہوئی ہے۔