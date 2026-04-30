عرب انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں یو اے ای کے پانچ میڈلز، ایک قومی ریکارڈ بھی قائم

تیونس، 29 اپریل، 2026 (وام)--تیونس میں جاری 21ویں عرب انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں یو اے ای کی ٹیم نے تیسرے روز تک ایک طلائی، ایک چاندی اور تین کانسی کے تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر پانچ میڈلز حاصل کیے ہیں۔
الیازیہ طارق نے خواتین کے جیولن تھرو میں 32.79 میٹر کی تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔ ہتھوڑا پھینک مقابلے میں محمد عادل العلی نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 61.47 میٹر کی تھرو کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی، وہ کانسی کے تمغے سے صرف 2 سینٹی میٹر پیچھے رہے۔ انہوں نے 2006 میں قائم 60.40 میٹر کا سابقہ قومی ریکارڈ توڑتے ہوئے نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔
دیگر مقابلوں میں سارہ فہد 400 میٹر ہرڈلز میں پانچویں نمبر پر رہیں، جبکہ الیازیہ طارق نے بھی اپنے ایک اور ایونٹ میں پانچویں پوزیشن حاصل کی۔ راشد پول والٹ کے فائنل میں چھٹے نمبر پر رہے۔
اس موقع پر قومی ٹیم کے منیجر علی غزوان نے کہا کہ کھلاڑیوں نے سخت مقابلے میں اچھی کارکردگی دکھائی اور کم عمر ہونے کے باوجود مستقبل کے لیے روشن امکانات ظاہر کیے۔ انہوں نے محمد عادل العلی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 20 سال پرانا قومی ریکارڈ توڑ کر اہم کامیابی حاصل کی ہے۔