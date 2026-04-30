شیخ عبداللہ بن زاید سے فرانسیسی وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر گفتگو

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--نائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے فرانسیسی جمہوریہ کے وزیر برائے یورپ اور خارجہ امور جین نول بیروٹ نے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران ایران کی جانب سے یو اے ای اور دیگر دوست و برادر ممالک پر کیے گئے بلااشتعال میزائل حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، اور ان کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی، بین الاقوامی سمندری تحفظ، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اثرات پر گفتگو ہوئی۔
اس موقع پر فرانسیسی وزیر نے یو اے ای کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا، اور شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کی تائید کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جین نول بیروٹ کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور اسٹریٹجک تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، اور حالیہ صورتحال کے بعد یو اے ای کے ساتھ فرانس کی مکمل یکجہتی کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے ایران کے حملوں کے خلاف یو اے ای کی حمایت پر فرانس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور مضبوط تعلقات کا ثبوت ہے، جو مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔
ملاقات میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی، اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کی امیدیں پوری کی جا سکیں۔
دونوں جانب نے یو اے ای اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں، خصوصاً اقتصادی، ثقافتی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور قرقاش اور وزیر مملکت لانا ذکی نصیبہ بھی شریک تھیں۔