دبئی فنانشل مارکیٹ کی پہلی سہ ماہی آمدنی 35 فیصد اضافے سے 253.1 ملین درہم تک پہنچ گئی

دبئی، 30 اپریل، 2026 (وام)--دبئی فنانشل مارکیٹ (ڈی ایف ایم) نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سال کا آغاز مضبوط رہا، جس میں ٹریڈنگ سرگرمی، لیکویڈیٹی اور سرمایہ کاروں کی شرکت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔
ڈی ایف ایم کی مجموعی آمدنی پہلی سہ ماہی میں بڑھ کر تقریباً 253.1 ملین درہم ہو گئی، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 186.5 ملین درہم تھی۔ اس میں 171.9 ملین درہم آپریٹنگ آمدنی اور 81.2 ملین درہم سرمایہ کاری اور دیگر ذرائع سے حاصل ہوئے۔
قبل از ٹیکس منافع 193.3 ملین درہم رہا، جو گزشتہ سال کے 134.9 ملین درہم کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ اخراجات 59.8 ملین درہم رہے۔
اس عرصے میں یومیہ اوسط ٹریڈنگ ویلیو ایک ارب درہم سے تجاوز کر کے 1.03 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال 663 ملین درہم تھی، یعنی 56 فیصد اضافہ ہوا۔ مجموعی ٹریڈنگ ویلیو بھی 48 فیصد بڑھ کر 61 ارب درہم ہو گئی۔
ڈی ایف ایم نے اس سہ ماہی کے دوران 20 ہزار 702 نئے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا، جن میں 79 فیصد غیر ملکی تھے۔ مجموعی ٹریڈنگ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حصہ 54 فیصد جبکہ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کا حصہ 70 فیصد رہا، جو مارکیٹ پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ مارچ 2026 کے اختتام پر مارکیٹ کی مجموعی مالیت 897 ارب درہم رہی۔
ڈی ایف ایم کے چیئرمین ہلال سعید المری نے کہا کہ مارکیٹ کی کارکردگی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یومیہ ٹریڈنگ کا ایک ارب درہم سے بڑھنا ایک اہم سنگ میل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارکردگی دبئی کی مضبوط معیشت اور عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر اس کی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ مارکیٹ کے شفاف اور مؤثر نظام میں مسلسل بہتری بھی اس کا سبب ہے۔
سال کے آغاز میں جنوری اور فروری کے دوران مارکیٹ میں تیزی رہی اور 9 فروری کو جنرل انڈیکس 6,774 پوائنٹس تک پہنچ گیا، تاہم مارچ کے آخر میں مارکیٹ حالات کے باعث مجموعی طور پر 10.1 فیصد کمی کے ساتھ سہ ماہی ختم ہوئی۔
اس کے باوجود ٹریڈنگ سرگرمی مضبوط رہی اور مختلف سرمایہ کاروں کی مسلسل شرکت اور مناسب لیکویڈیٹی نے مارکیٹ کو سہارا دیا۔
ڈی ایف ایم اور ناسڈیک دبئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر حامد علی نے کہا کہ پہلی سہ ماہی میں مارکیٹ نے مضبوطی اور استحکام کا مظاہرہ کیا، جبکہ لیکویڈیٹی میں نمایاں اضافہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی اور انفرادی سرمایہ کاروں کی شرکت نے ٹریڈنگ کو مزید تقویت دی، اور مارکیٹ آئندہ بھی رسائی بہتر بنانے، انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر توجہ دے گی۔
ڈی ایف ایم نے کہا ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھانے، مارکیٹ تک رسائی آسان بنانے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے گا، تاکہ دبئی کی عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر حیثیت مزید مضبوط ہو اور ترقی کا عمل جاری رہے۔